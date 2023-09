Esta es la letra completa de ‘El jefe’, el nuevo tema de Shakira

La letra tal como se caracteriza en este género es muy realista y narra los dramas que afrontan los migrantes latinos que buscan nuevas oportunidades en Estados Unidos.

La canción habla sobre la vida de un hombre trabajador y señala las brechas de ingreso que hay entre los trabajadores y sus jefes. “Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura”, dice uno de los versos de la canción. Esto hace referencia a que muchas veces quiénes hacen trabajos más pesados no ganan tanto como quienes los dirigen. A continuación se comparte la letra completa del tema:

Siete y treinta ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama

Pero no se puede

Llevo a los ' a las nueve

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día niño de mierda

Otro día en la oficina

[Pre-Coro: Fuerza Regida]

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

El muy hijo de puta, sí

[Coro: Shakira]

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario.

[Verso 2: Fuerza Regida & Shakira ]

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

Trabajo más que un cabrón, pero sigue menos que un cura

Qué ironía , qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura

[Pre-Coro: Fuerza Regida & Shakira ]

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta ( Te tienen de recluta )

El muy hijo de puta (El muy hijo de puta)

[Coro: Shakira]

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

[Pre-Coro: Shakira]

Tienes un jefe de Mierda que no te paga bien

Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz

Te tiene de recluta

El muy hijo de p—

[Coro: Fuerza Regida, Fuerza Regida & Shakira ]

'Toy soñando con irme del barrio

Tengo todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

[Interludio: Shakira & Fuerza Regida ]

Lili Melgar

Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización

Otro pedo, como siempre, a la ve—

[Coro: Shakira & Fuerza Regida , Ambos ]

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario.