“Esta colección es en honor a la salsa y a mi papá”

Durante su época universitaria esta diseñadora gráfica recuerda que si bien habían muchos aspectos de la carrera que le llamaban la atención hubo uno en particular que la cautivó, la ilustración.

En este ella se permitía explorar no solo formas y estilos, sino también se daba la oportunidad de dibujar con completa libertad, cada cosa muy distinta a la otra, pero todas alimentaban la gran colección de ilustraciones que comenzaba a crear.

“Tener la posibilidad de digitalizar mis ideas y poderlas aplicar en diferentes formatos eran el tipo de cosas que me permitía la ilustración, y eso me parecía fascinante, además de que siempre me había gustado dibujar”.

Leer también: Tahiana Rentería estará presente en el Carnaval de Barranquilla en Miami