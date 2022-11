“Escribir es el terreno donde puedo ser yo misma sin ser juzgada”

R.

Si yo no pudiera seguir escribiendo, no sabría qué hacer, tendría que jubilarme tempranamente porque es lo único que sé hacer y siempre he vivido no necesariamente de mis libros, pero sí de la escritura. Mis primeros trabajos fueron como libretista de televisión, luego escribía textos en una agencia de publicidad, luego me dediqué a la literatura y vivía de oficios relacionados como dar talleres de escritura creativa o escribir artículos para revistas o ir a eventos literarios.