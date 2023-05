“Me gusta ser antagonista porque muestro lo que no se debe hacer”

R.

Fue un personaje que existió en la vida real, no me dijeron que me basara en él plenamente, simplemente me dieron el nombre de un hermano de Leandro. Este personaje al principio cuando lo leímos estaba bastante oscuro y tratamos de darle un poco de comedia, encontramos la comedia a través de un ser analfabeta; encontramos el rencor a través de su padre, un rencor que Onofrele tatuó. Siempre dije que el rencor es un cáncer y es algo que acompañó a Arturo Díaz durante mucho tiempo, generándole tristeza, lástima y rabia, eso lo llevó al abismo.