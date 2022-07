Entre lágrimas y cantos, colegas de Darío Gómez le dan el último adiós

Su hija Catalina tomó el micrófono para agradecer a los seguidores que los han acompañado desde que se dio a conocer la fatídica noticia la noche del pasado martes.

“Me disculpan la voz que ni me sale, quiero agradecer a cada músico que acompañó a mi padre y que ha venido a despedirlo, cuanto no quisiera estar acompañándolo en tarima, pero el ahora está acostado, quisiera que estuviera de pie, pero es la voluntad de Dios y eso no se reniega. Él ya cumplió su ciclo de vida y agradezco a Dios por haberlo podido disfrutar”.

“Fue un gran ser humano que nos enseñó la sencillez y el respeto por los demás. Él es eterno, así haya dicho que nadie lo era, él vivirá por siempre en nuestros corazones y siempre lo voy a tener presente en mis oídos y en mi corazón”, agregó Catalina, y acto seguido abrió el féretro para darle un beso en la mejilla a su padre.

La tercera canción en sonar fue Me río de ti, interpretada por Johnny Rivera, quien llegó desde Pereira para unirse al sentido homenaje. “Nunca imaginé estar viviendo esto”, dijo en medio de su interpretación el papá del también cantante Andy Rivera.

Wilson Gómez, hermano de Darío Gómez, interpretó los temas Sobreviviré y Mujer ajena.