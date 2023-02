Encuentro de comedias, un Carnaval para la risa

Entre los asistentes al encuentro los comentarios fueron muy positivos, Osvaldo Romero, mencionó que este es un espacio que salvaguarda las tradiciones del Carnaval.

“El Carnaval es una fiesta que conserva nuestra cultura, y el encuentro de comedias conserva una de las tradiciones más bonitas de estas festividades, la tradición oral y el humor”.

Por otra parte, Constanza Angarita, dijo que unir la comedia y el río ha sido un gran acierto.

“El río es uno de los encantos de la ciudad y estar aquí con la brisa y espectáculo maravilloso es sin duda un espacio ideal para que todos disfrutemos”.

Una de las niñas que asistió al evento en compañía de sus padres, dijo que, “Esto me lo he disfrutado mucho, me hicieron reír y es bonito ver a los demás niños actuar”.