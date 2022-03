‘Encanto’ conquista el premio Bafta a mejor película de animación

La cineasta Jane Campion ganó la estatuilla a mejor dirección, gracias a su cinta ‘The Power of the Dog’, una de las películas mejor posicionadas en las apuestas de los Óscar.

La directora neozelandesa se convirtió en la tercer mujer en la historia en ganar el premio a mejor dirección, tras Chloé Zhao, en 2021 por ‘Nomadland’, y Kathryn Bigelow, por ‘The Hurt Locker’, en 2010.

Campion se impuso en esta categoría a Aleen Kham, que dirigió ‘After Love’; Ryusuke Hamaguchi, por ‘Drive My Car’; Audrey Diwan, por ‘L'événement’; Paul Thomas Anderson, por ‘Licorice Pizza’, y Julia Ducournau, por ‘Titane’.

‘The Power of the Dog’ se hizo tambiéncon el Bafta a mejor película.

Will Smith ganó el Bafta a mejor actor protagonista por su interpretación de Richard Williams, padre de las hermanas Williams, en ‘King Richard’.

Smith, que había sido nominado por primera vez en los premios de la Academia del Cine Británico, suma este Bafta al Globo de Oro que ganó hace unas semanas y toma ventaja en la carrera por el Óscar, para el que también está nominado en la categoría de mejor actor principal.

El actor estadounidense se impuso a Adeel Akhtar, nominado por Ali & Ava; Mahershala Ali, por ‘Swan Song’; Leonardo DiCaprio, por ‘Don’t Look Up’; Stephen Graham, por ‘Boling Point’, y a Benedict Cumberbatch, por ‘The Power of the Dog’.

Por su parte Joanna Scanlan se hizo con el Bafta a mejor actriz protagonista, por su interpretación de Mary Hussain en la película ‘After Love’.