Amparo Grisales se vistió de novia en Barranquilla

Su esbelta figura se paseó por el Malecón con un vestido en el que aportó ideas para su diseño.

"Yo siempre suelo aportar ideas en mi vestuario. Me gusta mucho esto, soy una gran visionaria y siempre me gusta estar al día y vigente en todas las tendencias y lo que tiene que ver con moda. Me gusta aportar pequeñas cosas, no meterme en la creatividad de los diseñadores, pero sí aportar cositas que les gustan".