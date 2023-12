“Emprender es una montaña rusa de emociones”

“Ahí tuve mi primera lucha con el desánimo, ya estaba solo y había perdido dinero, quería volverlo a intentar, pero no me atreví hasta que me arriesgué, conseguí otro proveedor e hice de la universidad mi mercado”.

Sobre esto Hollman dice que llenaba un morral de bolsos, e iba por los salones proponiéndolos: “Era muy curioso porque los daba a crédito, me los pagaban las quincena, y recuerdo que estaba tan prevenido que les pedía a las personas los número de cédulas por si no me pagaban meterlos en datacrédito”.