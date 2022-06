Emiratos prohíbe película animada "Lightyear" en la que lesbianas se besan

Emiratos Árabes Unidos (EAU) prohibió este lunes la proyección de la película animada de Pixar "Lightyear", en la que aparece una escena donde dos personajes lesbianas se besan, algo que ha despertado una oleada de críticas en este país conservador, donde las relaciones entre personas del mismo sexo están criminalizadas.



Esta medida fue anunciada por la Oficina de Regulación de Medios del Ministerio de Cultura y Juventud de EAU, que en un comunicado en Twitter apuntó que la película no se proyectará en el país porque "viola los estándares de contenido mediático vigentes en Emiratos".



La nota, que apuntó que "Lightyear" "no tiene la licencia para su proyección pública", fue acompañada de una fotografía del cartel de la película con el símbolo de "prohibido" superpuesto.



Esta película de animación, cuyo estreno estaba previsto el 16 de junio, fue motivo de ira en las redes sociales de Emiratos, en las que los usuarios pidieron la prohibición de la misma, al considerar que viola los valores religiosos y morales que imperan en este país de mayoría musulmana.



Tras esta medida, la Oficina de Regulación de Medios destacó la necesidad de que todos los cines del país realicen "un seguimiento y una evaluación" de las películas antes de que se estrenen para "garantizar la seguridad del contenido de acuerdo con la clasificación de edad adecuada".



"Lightyear" no solo ha generado polémica en Emiratos, sino también en otros países de Oriente Medio y asiáticos de mayoría musulmana.



Sin embargo, Emiratos ya se enfrentó a un dilema similar el pasado diciembre, cuando se estrenó la película "Eternals", que decidió no prohibir a pesar de incluir escenas con personajes homosexuales.



La medida que tomó entonces fue "la inclusión de la película en la categoría para mayores de 21 años", según un comunicado.



Emiratos criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, al igual que muchos países de mayoría musulmana, a pesar de que a principios de año aprobó un paquete de reformas del Estatuto Personal que incluían la legalización del matrimonio civil, la convivencia sin matrimonio o la maternidad para mujeres solteras, aunque no abordó cambios respecto a la comunidad LGTBI.