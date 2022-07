Elvis Presley: un ‘rey’ eterno

Elvis Presley fue de los primeros artistas blancos que puso su mirada sobre la escena musical afroamericana de los Estados Unidos. Aunque sus orígenes hubieran indicado que estaría más relacionado al ‘country’, fue en el rock and roll en el que se hizo rey.

No obstante, en el momento en que ‘El rey del rock and roll’ hizo su aparición en la industria, ya habían músicos negros que estaban en la movida de este género naciente, entre ellos se encontraban Chuck Berry, Jerry Lee Lewis y Little Richard.

Camilo Pérez Quintero, doctor en comunicación masiva, aseguró que “lo que significó en los años 50 un músico blanco y joven como Elvis Presley retomara los ritmos negros, que habían sido marginados dentro de la música y los pusiera en el centro de la industria, posicionar la música negra como un escenario de inspiración que la convalida es muy importante”.

Asimismo “esa llegada de Elvis a este género hizo que también pudieran llegar artistas como Chuck Berry a los medios masivos para promover todo este género frente a una audiencia muy blanca”, añadió Pérez Quintero.

Por su parte, Jaime Andrés Arévalo, jefe musical de la Radio Nacional de Colombia, puntualizó que “el hecho que él se haya sumado a la interpretación de una música que nace dentro del componente negro norteamericano, hace que inmediatamente quienes miraban con recelo esa música da a entender que hay una posibilidad de percibir el rock and roll como una música que puede llegarles a muchos sustratos”.