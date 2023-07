Elon Musk criticó la película ‘Barbie’ con polémica frase en Twitter

El propietario de Tesla y Twitter criticó el enfoque feminista de la película e manifestó cierta molestia sobre la mención que se hace de manera reiterada en la cinta al patriarcado.

“Si tomas un trago cada vez que Barbie dice la palabra ‘patriarcado’, te desmayarás antes de que termine la película”, comentó Elon Musk desde su cuenta de Twitter.

It you take a shot every time Barbie says the word "patriarchy", you will pass out before the movie ends