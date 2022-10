‘El vallenato vive’ con Rafa Pérez

Rafa Pérez que es uno de los intérpretes importantes del género vallenato en la actualidad aseguró a este medio que las nuevas generaciones están marcando la diferencia. Esto en relación con La banda del 5, agrupación que ha tenido gran aceptación dentro de un público que no salía de lo tradicional.

“A mí me parece que las propuestas innovadoras siempre van a tener cabida dentro de la música porque las generaciones van cambiando. Me agrada mucho la propuesta de estos muchachos que la han luchado muchos años. Esto es lo que verdaderamente necesita nuestro folclor. La agrupación ha trabajado fuertemente por acaparar la atención del público y con eso están logrando grandes cosas. Ellos sin duda están dejando una huella. Estamos viviendo un momento increíble porque nosotros no estamos compitiendo entre nosotros sino con otros géneros”, afirmó.