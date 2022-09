El ‘Universo propio’ de Viviana Vanegas Fernández se instala en Barranquilla

En entrevista con EL HERALDO, Viviana Vanegas Fernández comentó que dentro de las obras que presenta se encuentran marcadas las técnicas mixtas, basadas en las obras en acrílico y al óleo, en las cuales la predominación del color es el consorte del estilo gráfico.

Respecto a la utilización de elementos caricaturescos en sus pinturas Viviana mencionó que estos personajes de su infancia hacen parte de su influencia y felicidad.

“Todas esas cosas que hemos visto en la vida se van almacenando de alguna manera en un archivo que tenemos personal. Y en algún momento me dije: ¿Por qué no puedo pintar todas esas cosas que en algún momento me hicieron feliz? Y fue cuando me decidí a explorarme desde la imaginación y el recuerdo”.

En medio la conversación Vanegas Fernández también mencionó que sus obras se encuentran relacionadas a una continua necesidad de escapar, en la que se encuentran lugares de extremada paz antes la hostilidad de la vida.

“Esta exposición también cuenta un poco de ese continuo escapar, ir hacia otros espacios donde todo sea más manso, porque a veces nos abruma tanta realidad y el arte es propicio para ello, para encontrar lugares llenos de calma”.