El talento costeño que convertirá ‘La Casa de Papel’ en videojuego

Entre ellos, los planos que se van a utilizar, los personajes que tienen que salir, es decir, una versión visual de lo que hay en el guion y así evitar los problemas de continuidad en las escenas.

La también diseñadora gráfica ha participado en caricaturas coreanas, siendo artista de guion gráfico en Hanni and the Wild Woods, artista auxiliar en la serie documental de Netflix How to Become a Tyrant y recientemente una participación en la nueva serie de Los Padrinos Mágicos del servicio de streaming Paramount.

“Ha sido una experiencia bastante diferente, me ha agradado trabajar mucho con el estudio. Hay buen ambiente y charlar sobre diferencias y similitudes culturales”, sostuvo.

Gómez también hizo énfasis en el apoyo que debe tener la industria gamer a nivel mundial.

“Hay que apoyar más la industria porque el videojuego te mete más en el papel, es algo más interactivo y por eso esta industria ha estado superando más al cine por ejemplo”.