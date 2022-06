¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt, la enfermedad que sufre Justin Bieber?

El cantante Justin Bieber anunció el pasado viernes que padece de una enfermedad que le ha impedido seguir con su agenda habitual, padecimiento que, según sus mismas declaraciones, le genera fuertes dolores en uno de sus oídos y que le ha paralizado el rostro.

“Es por un virus que ataca el nervio en mi oído y mis nervios faciales y ha ocasionado que mi cara tenga parálisis… Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se moverá”, dijo el artista en un video publicado en sus redes sociales.

La enfermedad que tiene la estrella del pop mundial lleva por nombre síndrome de Ramsay Hunt. Por esto, el intérprete informó que cancelará sus próximos conciertos, porque el estado en que permanece no lo dejará subirse a una tarima.