“El premio es un reconocimiento a las mujeres de este país”

Una de esas personalidades es la actriz nacida en Popayán, Alejandra Borrero, quien a sus 60 años, ha cosechado una carrera de más 30 años, participando en más de 40 producciones, en las que su gran variedad de registros la han ponderado como una de las intérpretes más relevantes de la industria colombiana.

En ese sentido, en la versión número 39 de los Premios India Catalina, que se desarrollan en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), recibirá el Premio Víctor Nieto a Toda una Vida, por su labor en este ámbito.

La condecoración le será entregada el próximo 26 de marzo en la ciudad de Cartagena.

La actriz conversó con EL HERALDO sobre lo que significa para ella este galardón, su activismo social por las mujeres, así como lo que sigue en su vida entre las cámaras de la televisión y el cine, así como las tablas del teatro.

“Me enteré hace como 20 días. Me llamaron por teléfono, no habían dado la noticia todavía. Me contaron que me iban a dar el premio y me dijeron que íbamos a estar en Cartagena el 26 de marzo, que teníamos una charla para el público y ahí he estado cuadrando todas las cosas”, comentó la actriz.