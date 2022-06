El paparazzi barranquillero que persiguió 11 años a Shakira y Piqué

Después de más de 40 kilómetros de viaje, Shakira llegó a Esplugues de Llobregat, el lugar elegido para construir su nuevo hogar, avalado en cuatro millones de euros.

Se bajó del Audi y entró a la casa en obra negra, se le veía feliz con los avances de la construcción. Inspeccionó cada tramo de la casa, con un casco puesto y al lado de su amiga.

Posteriormente llegó Gerard Piqué, venía del entrenamiento en la ciudad deportiva del FC Barcelona. Me vio hacer fotos y subió al segundo piso para tomar una manguera y tratar de mojarme con agua.

Evidentemente le molestó mi presencia y quería que abandonara el lugar. Transcurrido un par de minutos la amiga de Shakira bajó para hacerme una advertencia: “Hola qué tal, dice Shakira que como hagas fotos de ella dentro de la casa te va a demandar”.

Me acerqué a su amiga, saqué mi cédula de ciudadanía colombiana, no sé muy bien por qué lo hice, en vez de sacar mi carné de prensa.

Le dije: –Mira, dile a Shakira que no estoy haciendo fotos de ella dentro de su nueva casa, que soy periodista; además, dile que soy de Barranquilla, que no tengo dinero y si quiere demandar a alguien, que demande a la revista que publique las fotos–. Así las cosas, su amiga le contó cada detalle de nuestra conversación y la reacción de Shakira fue maravillosa. Se empezó a reír como una niña y dijo: “Esa es la actitud, ese man sí es barranquillero”. Eso me lo contó después.

Luego bajó sonriente, se acomodó su pelo con un moño exprés y dejó ver su rostro sin maquillaje. Tomó de la mano a Piqué y lo hizo posar mientras salían de su casa para regalarme unas fotos, muy a pesar de que ese día Shakira no lucía su mejor aspecto. Así sonriente se despidió de mí, con un gesto cómplice (sonrió y me levantó el pulgar).

Desde ese día hasta hoy ha pasado una década, Shakira y Piqué ya no están juntos, pero en el transcurso de su relación he ido fotografiando a la pareja en diferentes etapas de sus vidas: el primer cumpleaños de la pareja juntos, las primeras compras de Navidad, el nacimiento de Milan, el primer paseo en familia, tardes en el cine, de cena, llevando a sus hijos al colegio, sus días en el estudio de grabación y sus días en la playa.