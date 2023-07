‘El otro hijo’, la cinta colombiana que competirá en San Sebastián

“De esta selección me alegra, sobre todo, que se abra un espacio a otro tipo de cine colombiano: un cine urbano, vivo, íntimo y humano, que busca la identificación con los espectadores y que viene cargado de emociones y energía. También me hace muy feliz la noticia por lo que significa para el cine nacional, para todo el equipo que hizo posible la película y, en particular, para el grupo de increíbles actores que me acompañaron”, agregó.

Entre los directores de los que habla Juan Sebastián Quebrada y que han ganado anteriormente el premio al que postula El otro hijo, se encuentran nombres tan relevantes para el cine mundial como Walter Salles, Laurent Cantet, Jonathan Glazer y Lee Daniels. En Colombia Carlos César Arbeláez, se llevó el galardón en 2010 con su aclamada película Los Colores de la Montaña.

Con el apoyo de Caracol Televisión y Dago García Producciones, El otro hijo además de aspirar al premio de este apartado del festival, el Kutxabank-New Directors, dotado con un incentivo de 50 mil euros, puede llevarse también el Premio TCM de la Juventud.

El Festival de San Sebastián es uno de los más reconocidos del mundo, junto al de Cannes, Venecia y Berlín, y de lejos el más importante para el cine iberoamericano. Vale recordar que el cine colombiano se ha destacado en varias ocasiones allí:

En 2004, Víctor Gaviria estuvo en la competencia oficial del festival con su tercera película Sumas y restas; en 2014, Franco Lolli, quien además es productor de El otro hijo, ganó una mención del jurado en la sección Horizontes Latinos, con Gente de bien; y el año pasado la película Los Reyes del mundo, de Laura Mora, ganó el máximo galardón del festival, la concha de oro.

El otro hijo se estrenará en los próximos meses en las salas de cine del país.