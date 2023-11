‘Sensillo con S’ contó cómo pasó de trabajar en Zara a ser exitoso en redes

El creador de contenido español de 33 años reveló además detalles sobre su carrera, los desafíos a los que se ha tenido que enfrentar y lo que opina su familia sobre sus personajes.

“Mi hermano, mi mayor heater me decía, mirando el nivel de otros influencers, que seguramente a alguien le han pagado una fortuna por un vídeo: ‘seguro que tú vas a llegar lejos, imagínate yendo a premiers, eventos’ y yo decía: 'que va, no creo', y ahora estoy haciendo mi show”, relató Edgar Caro a la casa editorial.

Agregó: “Desde la persona que sale hasta las 7 de la mañana de fiesta y al día siguiente trabaja a las 8. Soy una persona súper simpática, siempre me gusta pensar en positivo, no me gusta hablar de dramas y menos los míos. Me cuido, me gusta ir al gimnasio.Soy muy espontáneo y muy familiar, me gusta estar con mi familia a pesar de que viven en Málaga. Me encanta tomar café. Soy como soy en redes sociales, igual de loco, divertido, muy cariñoso y abierto al amor”.