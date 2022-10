“El feminicidio es el conteo que no queremos hacer”

Previo a la agresión, la mujer había terminado su maestría en Derecho Administrativo y posterior al suceso siguió laborando para el Estado en hospitales. Luego decide trasladarse a Cartagena para vincularse con el Ministerio de Defensa.

“Estando allá es que yo empiezo a hacerme preguntas sobre por qué la vida de las mujeres es como es. Quizá yo antes de la agresión no había sido muy consciente de las violencias que se reciben y mi formación como abogada tampoco me lo permitía ver porque en esa época no se hablaba mucho de mujeres como ocurre ahora”.

En 2018, Gloria decide revisar los feminicidios y cuestionarse el porqué en el país no se hablaba del tema y no pasaba nada con tales hechos. Es por ello que nace la idea de hacer un observatorio independiente que en redes sociales inició con el hashtag #Elconteoquenoqueremoshacer.

Ese mismo año finaliza su labor con el Ministerio de Defensa y decide poner su conocimiento y experticia al servicio de las mujeres.