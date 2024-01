El engaño de la ilustradora Geraldine Fernández a los medios colombianos

Esta se hizo viral en los últimos días tras una primera entrevista a un medio digital internacional que resaltaba la proeza, sin saber que todo era “producto de su imaginación”. Posteriormente mostró en redes algunos de los supuestos bocetos que realizó para la cinta animada.

Ante esto, EL HERALDO, al tratar de resaltar la labor que hacen los artistas barranquilleros que dejan en alto el nombre de la ciudad, la contactó para realizar una entrevista en la que, vía telefónica, contó detalles de su supuesta participación en la película, el haber vivido tres años en Japón y cómo llegó a conocer a Hayao Miyazaki, una de las eminencias de la animación en la historia del cine.

Dicha entrevista, publicada este domingo en El HERALDO, tanto en la página web como el impreso, generó que su historia fuera replicada por otros medios e incluso en su lugar actual de trabajo fuese reconocida por lo que había conseguido. Esto sin el conocimiento de que esto era una mentira.

A través de redes sociales los usuarios empezaron a sacar conclusiones al ver que la barranquillera no salía en los crédito de la cinta mencionada por ella, e incluso páginas especializadas en animé y Studio Ghibli empezaban a desentrañar sus mentiras.

Al ver esta situación, EL HERALDO consultó nuevamente a Geraldine Fernández para conocer su posición, a lo que ella respondió que "todo lo que yo dije y todo lo que yo hice es real. Lastimosamente, por temas de confidencialidad de Studio Ghibli, yo no puedo mostrar más allá de lo que he mostrado, de lo que he dicho, hasta que la película no salga de carteleras y se vuelva comercial. He visto los comentarios, los estoy ignorando porque yo soy consciente de lo que hice, soy consciente de lo que trabajé, de lo que ilustré, de lo que hice, de lo que realicé, por lo que no tengo por qué responderle a cada uno de ellos, simplemente ignorarlos”.