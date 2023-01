“El divorcio no siempre tiene que ser un trauma”: Laura Gómez Nussbaumer

Gómez Nussbaumer quien laboró durante 12 años como Psicóloga de Preescolar del Colegio Marymount, y desde enero de este año se independizó, se refirió a algunas recomendaciones claves para quienes están viviendo el proceso de divorcio.

La primera se encamina a decirles a los niños que no están solos, es decir que no son los únicos hijos de padres divorciados en el mundo. En el libro también se refiere a desvanecer miedos, ya que abre la posibilidad de hablar de este tema, algo que no resulta fácil, pero que es necesario hacer. Su estilo es muy directo e invita a padres y niños a hablar de su situación personal.