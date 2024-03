El desafío de las mujeres para poder acceder a jubilarse

Son varias las piedras en el camino con las que se tropiezan las mujeres hacia la jubilación en Colombia. Múltiples factores convergen para perpetuar la brecha de género que ha existido en el sistema pensional a lo largo del tiempo.

Mildred Orozco ya le dedicó más de 20 años a la costurería y aunque ya pasó el límite de edad que se necesita para que una mujer se pensione en Colombia (57 años) no ha podido alcanzar las semanas que se necesitan.

A sus 65 años enfrenta una batalla para obtener su merecida jubilación, ya que gran parte de su vida la dedicó al hogar y al cuidado de sus hijos, sacrificando así su participación en el mercado laboral formal.

Desde temprana edad asumió el rol de madre y esposa, priorizando el bienestar de su esposo e hijos sobre cualquier otra aspiración personal.

“Hubo semanas en las que me abstuve porque quedé embarazada dos veces y en otros momentos no podía asistir porque también soy madre soltera y toda la carga caía sobre mí”.

A lo largo de los años se convirtió en el pilar de su hogar, administrando con sabiduría cada centavo para asegurar que sus hijos tuvieran acceso a la educación y a las oportunidades que ella misma no pudo disfrutar.

“Ahora estoy en esa lucha. Todavía me faltan 100 semanas, pero a veces pierdo la esperanza, yo sigo laborando por mi razón de ser que son mis hijos”.

