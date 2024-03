Así es la vida de joven alérgica al agua: el sudor y lágrimas la irritan

Botella explicó que por su condición no puede ingresar a la piscina para dar sus clases, pero que desde fuera, le explica a los estudiantes como realizar los movimientos adecuados para mantenerse a flote.

"Me salió la opción de ser profesora de natación y la cogí. No llevo ni un año siendo profesora, pero por ahora es lo que me gusta (...) No pasa nada tener estas reacciones, a mí me dan igual, yo estoy disfrutando'', indicó.

Ante su caso, una de las preguntas que más le formulan sus seguidores es: ¿cómo se baña?, a lo que la joven explicó que como todas las personas en el mundo; sin embargo, no puede permanecer mucho tiempo en la ducha. Además debe usar un jabón y crema especial para no afectar su piel.

“Este jabón me alivia el picor, si se me pone rojo, pero al menos no me pica (...) Cuando salgó del baño y me secó, me tengo que poner una crema que es especial para piel atópica”, relató.