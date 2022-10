La razón por la que el comediante Frank Martínez se retira de los escenarios

Contó que uno de los episodios más difíciles que ha experimentado por cuenta de los trastornos mentales fue precisamente en una de sus presentaciones de humor.

“Yo me sentía maluco, pero creí que era por la presión que venía sintiendo desde ‘MasterChef’, que me cambió mucho la vida, y no he descansado. Pensé que era agotamiento. Esa semana me empezaron a dar unos síntomas como todos raros: se me estaban entumiendo las manos, la cara, como taticardia, miedo constante y ese día exploté: me dio un ataque de pánico y no pude hacer el ‘show’”, relató.