El cine y la música lloran la pérdida de Olivia Newton-John

Su aparición en la película Grease, en la que compartió elenco junto a John Travolta, fue una las actuaciones más recordadas en la historia del cine.

El actor norteamericano se despidió de la actriz y cantante a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje.

“Mi queridísima Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre ¡Tu Danny, tu John!”.

El actor fue fundamental para que el estudio Paramount fichara a Newton-John, conocida entonces por ser una cantante de country y pop, para protagonizar la adaptación al cine del musical de Broadway.

“Tenía una voz brillante y no pensé que hubiera ninguna otra persona más adecuada para hacer de Sandy en todo el universo”, explicó Travolta a la revista Variety en un reportaje sobre el aniversario del rodaje.

Antes, el estudio había considerado a otras actrices como Carrie Fisher, Susan Dey, Deborah Raffin y Marie Osmond para el papel protagónico del largometraje.

A lo largo de su carrera, la cantante logró cinco números uno en las listas estadounidenses, incluyendo sus clásicos Physical, Have You Never Been Mellow y You're the One That I Want, este último parte de la banda sonora de Grease.