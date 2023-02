‘El Chavo del 8’: cincuenta años chispoteando risas

“Es un programa que ha sido visto por muchas generaciones incluida la de nosotros, de los años 70. En esa época de cinco o seis años empecé a seguir el programa con mis hermanos y hermanas. Aún hoy en día, aunque no están pasando los capítulos, lo veo por internet y me río un rato, me relajan mucho y me emociona volver a ver a todos esos personajes”, sostuvo a EL HERALDO.

Por su parte, Johan Parra, quien hace de Don Ramón explicó que para el próximo año preparan un homenaje a Roberto Gómez Bolaños por su legado.