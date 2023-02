La lucha es contra el cáncer y la desinformación

Wilson Cubides, director ejecutivo de la LCCC, mencionó que, “El cáncer representa muchos obstáculos, pero es importante, que todos los sectores se unan para informar al respecto, para de esta manera sean capaces de actuar oportunamente”.

Cubides destacó que existen diez mitos que son de los más comunes con respecto al cáncer: “Si tengo cáncer me voy a morir; el cáncer no se puede prevenir; si tengo herencia o soy viejo, me dará cáncer; el tratamiento es peor que la enfermedad; tomar sangre de algunas aves o remedios caseros lo curan; si no tengo síntomas no me preocupo; cuando no hay sol, no debo usar protector solar; fumar cigarrillos electrónicos o vapear no hace daño; ahora todo da cáncer, y el cáncer es contagioso”.