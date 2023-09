Actor Juan Pablo Raba reveló cómo afronta su depresión

La pareja indicó que para mantener la armonía y el respeto en la relación ha optado por seguir varias reglas “de no maltrato”, según dijo Raba. Entre las buenas prácticas que han seguido están no alzarse la voz, no irse a dormir enojados el uno con el otro y no pasar 15 días sin verse por cuestiones laborales, pues les gusta dedicar tiempo de calidad a la familia.

Sobre los momentos difíciles, la pareja mencionó que la “depresión activa” que sufre Juan Pablo Raba ha sido uno de los más complejos de los últimos años. Fonseca explicó que su esposo comenzó a sentirse mal emocionalmente después del nacimiento de su hija Josephine en 2018.