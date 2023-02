Ejercicio y alimentación: la fórmula para unos glúteos de acero

Ibon Palacio, atleta fitness y coach, dijo que más allá de la favorabilidad de la genética es importante entrenar los glúteos.

“Tener glúteos no significa que no debas entrenarlos. En muchos casos es mayor la porción de tejido adiposo que de masa muscular”.

Con relación a si hacer ejercicios para los glúteos y para las piernas es lo mismo, Palacio respondió lo siguiente: “Definitivamente no, al realizar ejercicios que estén comprometidos con la articulación de la cadera, estos activan el glúteo, es distinto. Hay que tener en cuenta que no se entrenan de manera aislada. En tus días de piernas quieras o no hay activación de los músculos del glúteo. Solo que en menor medida que otro músculo. Igual pasa con los días de glúteo se activan los músculos de la pierna pero en menor medida”.

Ibon también aclaró que, hacer extensora de cuádriceps no es lo mismo que hacer Hip Thrust o hacer Curl Femoral sentado.

“No es lo mismo que hacer sentadilla búlgara, ni hacer pantorrilla, así como tampoco es lo mismo que hacer patada de glúteo”.