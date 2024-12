El reconocido magnate empresarial Bill Gates recomendó, a través de su blog Gates Notes, una serie de libros para leer en estas vacaciones de invierno, con el objetivo de “reflexionar sobre la vida”.

Principalmente en esta época navideña las personas aprovechan el frio para encerrarse en sus hogares y disfrutar de un descanso junto a la chimenea o degustar bebidas calientes en familia. También para leer y realizar actividades de crecimiento personal.

El filántropo estadounidense indicó cuáles son los cuatro libros que explican “cómo darle sentido al mundo que te rodea. No fue un tema intencional, pero no me sorprendió verlo surgir: es natural tratar de entender las cosas en tiempos de cambios rápidos, como el que estamos viviendo ahora”, añadió Gates.

Leer más: Jáider Romero fue reintegrado a la nómina de Junior desde septiembre

Como desarrollador de software y cofundador de Microsoft, Bill Gates es una de las figuras más influyentes y reconocidas en el mundo de la tecnología. Las obras recomendadas tratan en su mayoría sobre inteligencia artificial y el futuro, otros sobre el pasado y el presente del ser humano.

¿Cuáles son los libros recomendados?

La ola que se acevina , de Mustafa Suleyman: este libro trata sobre el poder de la inteligencia artificial para transformar la sociedad en todos sus aspectos, además de otros avances científicos que tomarían el control.

, de Mustafa Suleyman: este libro trata sobre el poder de la inteligencia artificial para transformar la sociedad en todos sus aspectos, además de otros avances científicos que tomarían el control. Una historia de amor inacabada , de Doris Kearns Goodwin: esta obra autobiográfica revela también momentos históricos y situaciones vividas por la autora durante la década de los 60. Se centra principalmente en el difunto esposo de Kearns, Richard Goodwin, experto en política y redactor de discursos para los presidentes Kennedy y Johnson.

, de Doris Kearns Goodwin: esta obra autobiográfica revela también momentos históricos y situaciones vividas por la autora durante la década de los 60. Se centra principalmente en el difunto esposo de Kearns, Richard Goodwin, experto en política y redactor de discursos para los presidentes Kennedy y Johnson. Ingeniería a simple vista , de Grady Hillhouse: un libro que explica la magia de las arquitecturas, el por qué están y para qué funcionan. El autor también es ingeniero civil, y responde a múltiples incógnitas que surgen en este misterioso mundo de la construcción.

, de Grady Hillhouse: un libro que explica la magia de las arquitecturas, el por qué están y para qué funcionan. El autor también es ingeniero civil, y responde a múltiples incógnitas que surgen en este misterioso mundo de la construcción. La generación ansiosa, de Jonathan Haidt: La lectura se enfoca en las infancias de las diferentes generaciones y el uso del teléfono en la transformación y desarrollo de las emociones de los niños. “Me hizo reflexionar sobre cuánto de mis años de juventud, que pasé a menudo corriendo al aire libre sin la supervisión de mis padres, a veces metiéndome en problemas, ayudaron a dar forma a la persona que soy hoy”, señaló el multimillonario.

Ver también: El segundo mejor ICFES de Colombia estudiará medicina con una beca Karl C Parrish Jr.

De igual manera, Bill Gates se refirió en su blog a un quinto libro: Federer, de Doris Henkel, para los amantes del tenis y el deporte. Esta obra, que relata aspectos íntimos e inimaginables de la vida del tenista suizo Roger Federer, fue publicada en septiembre de este año.