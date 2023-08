Edadismo: un prejuicio social sin control

Negar oportunidades, trato igualitario o acceso a recursos a personas basadas en su edad es otra de las características. Esto puede manifestarse en el lugar de trabajo, en la educación, en la atención médica y en otras áreas de la vida.

“Se considera que las personas jóvenes tienen mayor velocidad, capacidad, adaptabilidad, y eso no es cierto, no necesariamente. Hay para ciertos trabajos que la edad, la experticia, son importantes para asesorar, por ejemplo, en cierto tipo de toma de decisiones”, dijo el Doctor en Ciencias de la Educación, y filósofo docente de la Universidad del Atlántico, Róger Sepulveda.

Asimismo, la psicóloga Sonia Gómez mencionó algunas de las acciones que deja de hacer este grupo poblaciones por las normas sociales que se han impuesto.

“Como adultos mayores no enviamos la hoja de vida porque ya sabemos que no habrá oportunidades, no creamos un emprendimiento de ropa porque creo que nadie me va a comprar a mí por la edad, o prefiero no apostarle a la tecnología porque soy muy mayor para aprender. ¿Hasta qué punto actuamos con base a una creencia de la que no estamos de acuerdo?”.