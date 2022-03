Ecoturismo en Isla Fuerte, la apuesta de dos emprendedores

“Queremos que las personas cambien el plan de ir al centro comercial y se integren con la naturaleza. Me siento a gusto viviendo aquí y no me pienso ir porque hay mucho por hacer y por mostrar al mundo desde acá”, dice con absoluto convencimiento Heins Contreras.

Agrega que no se definen como una agencia de viaje, sino como promotores del ecoturismo sostenible en la región Caribe. Inspirados en modelos como el de Costa Rica o del Parque Xcaret en México, ofrecen experiencias inolvidables a los turistas.