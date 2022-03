“En el documental de Netflix sobre Diomedes no habrá ficción”

Joaquín Guillén que fue amigo y mánager de Diomedes Díaz, contó a esta Casa Editorial que fue contactado a inicios del año pasado por parte de Netflix para que entregara su testimonio, para ello pidió el aval de Rafael Santos, hijo mayor del artista, quien le encomendó coordinar las entrevistas con los verdaderos amigos de su padre.

“Vino un equipo desde Bogotá y grabamos aquí en Valledupar con personas como Freddy Peralta, que le dio la oportunidad a Diomedes de trabajar en el conjunto de los Hermanos López. También se sumó el acordeonero Emilio Oviedo que fue fundamental en su carrera y que en la serie del Canal RCN no tuvo protagonismo. Emilio fue quien lo llevó a Codiscos a grabar con Nafer Durán el álbum Herencia vallenata (1976). Él reveló cosas inéditas, como por ejemplo que Diomedes se salió de Codiscos porque pidió un anticipo de cinco mil pesos y como le fue negado, se marchó a Sony Music”.

Guillén que también facilitó más de 60 fotografías y videos inéditos del intérprete de Tu eres la reina, explicó que quisieron incorporar los testimonios de Poncho Zuleta y Jorge Oñate, tarea que no fue posible.

“Con Poncho no se pudo y Oñate pese a que concedió la entrevista, no firmó la autorización, así que ese testimonio no podrá ser usado”.

Otro de los aspectos que cuenta el empresario es que le dio acceso a la producción para que hicieran imágenes de su finca ubicada en el corregimiento Alto de la Vuelta, Valledupar, donde mantuvo escondido al cantautor mientras estuvo prófugo de la justicia.

“En el documental no habrá lugar a la ficción, por eso es que la expectativa es muy alta, hubiésemos querido que solo se tocara la parte bonita, pero Netflix también hablara del caso judicial de Doris Adriana, algo de lo que no me gusta hacer mención porque no estaba en ese momento con Diomedes, lo sé todo, pero no me gusta hablar de cosas en las que no estuve”.