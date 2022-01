Diego Verdaguer: el argentino que dejó un legado en el género de la balada

México se enamoró de él y por supuesto Verdaguer le entregó su corazón a ese país. "Te puedo decir, soy más mexicano que nada. Amo a México, amo lo que México ha significado en mi vida, amo las oportunidades que México me ha dado'', dijo el artista en una entrevista con The Associated Press en el año 2019.

Fue ese país que lo impulsó al estrellato y por el que conoció a grandes figuras de la música como José José. En México, Verdaguer participó en el Segundo Festival de la Canción Latina, donde su sencillo Vayamos a aquel bar fue el plato fuerte; en ese momento estuvo en el mismo escenario de José José, reconocido por haber sido una de las voces más emblemáticas de México.