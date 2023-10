Diego Guauque recibió visita de colega que también luchó contra el cáncer

Este viernes reapareció en Instagram con el video junto a su colega. “Estoy con la Nena Arrázola, otra sobreviviente del cáncer. Vino a mi casa y estoy muy feliz de verla, aquí está la unión de Informantes y Séptimo Día”, dijo.

“Yo creo que podemos decir que somos dos sobrevivientes de cáncer, lo logramos (…) La Nena me ha dado unos consejos muy bonitos, la quiero mucho y se los agradezco mucho porque las palabras que me decía esta enorme periodista me funcionaban bastante. Cada vez que la Nena me escribía me mandaba una fortaleza espiritual muy bonita y hoy estoy dichoso de tenerla acá”, agrega Guauque en el video.