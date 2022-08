Murió Diana Navarro, la barranquillera que luchó por los derechos LGBTIQ+

Por ello, todos los habitantes del Barrio Santa Fe hoy lloran a Diana Navarro y agradecen sus esfuerzos en la lucha contra la discriminación de género.

Su trabajo social y político fue de tal magnitud, que la realizadora audiovisual Carmen Oquendo Villar produjo un documental sobre la vida de Diana, el cual se estrenó en la Muestra internacional de Bogotá en el 2015.

Navarro fue también columnista del portal de periodismo Confidencial Colombia y se definía así misma como una mujer “negra, marica y puta”.

“Yo sou negra, marica y puta. No me gustan los títulos. Solo soy eso. El barrio Santa Fe es mi vida. He visto que el barrio Santa Fe ha sufrido unos cambios tremendos. He sido partícipe y he propiciado muchos cambios en este barrio”, expresó Diana en una entrevista a un medio internacional.