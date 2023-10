Detectarlo a tiempo permite una vida llena de color rosa

Ser sobreviviente de cáncer es un viaje marcado por la adversidad, la resiliencia y la transformación. Quienes atraviesan este camino a menudo emergen con una perspectiva renovada sobre la vida y una profunda empatía hacia aquellos que lo enfrentan.

Lina Hinestroza es ejemplo de ello, quien fue testigo de la noticia en el 2013, etapa que pudo superar un año y medio después, lo que la inspiró a crear la Fundación Alma Rosa.

“Quiero que generemos conciencia que esta enfermedad pues no tiene clase social, no tiene partido político, no tiene religión y no se puede evitar ni prevenir. Se puede detectar a tiempo, que es un error muy común que cometemos”.

Hinestroza estará dictando una conferencia hoy en la ciudad titulada ‘La vida es color de rosa’ con transmisión por el canal de Youtube de Triple A, a partir de las 2:30 de la tarde.

“De acuerdo con el doctor Fabio Torres, Cirujano Mastólogo, Jefe sección Cirugía de Seno Fundación Santa Fe de Bogotá “la tecnología ha sido un aliado para garantizar para que la mamografía y la ecografía de mama surtan mayores efectos a la hora de detectar el cáncer de seno”.

Con es misma misión de apoyar a mujeres recién diagnosticadas, en tratamiento y en remisión, nació el grupo Guerreras Rosa Barranquilla, liderado por Adela De Castro, otras sobreviviente de esta mortal patología.

“Decidimos sentarnos en 2018 a hablar acerca de lo importante que sería tener un grupo de apoyo para las mujeres con cáncer de mama que no existía en la ciudad. Tenemos personas que fueron detectadas con cáncer de mama a los 26 años y han seguido en pie. La clave está en detectarlo a tiempo”.