Mariana, la barranquillera que lucha por la protección animal

Una labor, que pese a que le llena el alma desde hace cinco años, también ha sido de mucho sacrificio. “Es bastante difícil, a veces me preguntan en qué vaca loca me monté. He sacrificado muchas cosas y en otras me ha tocado esforzarme el doble y el triple, por lo menos en la parte laboral me ha tocado tener hasta dos y tres trabajos porque no me puedo meter en una oficina de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.”, manifiesta la joven de 27 años mientras se le entrecorta su voz al otro lado de la llamada, al recordar los inicios de ‘Llenando Barriguitas’.

“Siento que la parte emocional, el hecho de no desfallecer, no sucumbir ante el cansancio, ante dificultades o la impotencia que te da cuando rescatas un animalito y no pudiste hacer más, sentir que llegaste tarde a salvarlo, no desanimarte, siento que es lo más difícil de todo esto”, cuenta la internacionalista, consciente de las lágrimas, las rabias, los trasnochos que le han costado por ver recuperados a sus hijos de cuatro patas.