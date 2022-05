Desconocidos: una cena clandestina degustada a seis tiempos

En medio de la velada se descubren historias fascinantes, que develan la espontaneidad más allá de las apariencias, Jorge reúne en su mesa cada jueves y cada sábado doce personas diferentes, que sin escogerlas a propósito suelen conectar a través de sus historias de vida.

Janyjav Ochoa suele decir que tiene un nombre demasiado complicado para que la gente se lo aprenda, por eso siempre que se presenta lo hace entre risas, más aún cuando ve los intentos fallidos de sus nuevos conocidos por pronunciar correctamente su nombre, por lo que prefiere que la llamen: ‘Jany’, para ella y los demás mucho más sencillo y cercano.

Actualmente, lo único que conserva su nombre de pila es su marca de bolsos tejidos, pues Jany es una madre soltera que decidió valientemente a arriesgarse a emprender. La forma en la que Jany llega a desconocidos es curiosa o por lo menos ella lo describe así.

Su hijo tiene poco más de un año y se acercaba el día de la madre, naturalmente el bebé no podía obsequiarle nada por lo que ella se propuso autorregalarse algo. No quería cosas materiales, deseaba vivir una experiencia y en una tarde navegando por las redes se encuentra con una publicidad de ‘Desconocidos’, investiga un poco, lo conversa con su hermana y decide: “Este es el regalo que quiero”.

“A mis 27 años creo que es lo más arriesgado que he hecho en mi vida. Durante la cena hubo un momento en el que me quedé distraída pensando en mis cosas y el mismo anfitrión me integra en la conversación diciendo: ¿Y tú Jany? Cuéntanos más de tu vida, me sentí tan a gusto que recomiendo la experiencia un 110 %”.

De la cena no solo participan personas solteras. Sue Stan y Mario Giraldo son una pareja de prometidos que decidieron vivir la experiencia juntos. Sue vive su pasión por el maquillaje y Mario es profesor universitario.