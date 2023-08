Del videojuego al cine, una tendencia que sigue en auge

Otra de las razones por las que esta tendencia se ha incrementado, más allá de los efectos especiales, se debe a que los videojuegos también están creando historias similares a las que se pueden contar en el cine o la televisión.

Según el realizador audiovisual y docente Álvaro Serje, los videojuegos en los últimos años se han planteado historias más complejas, con más elementos o incluso con unas dimensiones emocionales que los de las décadas anteriores no tenían y eso ha facilitado el trabajo de guionistas y realizadores, porque ya hay un tema avanzado en ese sentido.

“Por ejemplo, y no es un videojuego de cine, sino una adaptación para televisión, The Last of Us, la serie de HBO, tiene muchísimas escenas que son tomadas casi que iguales del videojuego. La adaptación en algunas escenas, no en todas, pero es mínima. El videojuego trae unas actuaciones y una cinemática que funciona muy bien para la adaptación a la serie”.