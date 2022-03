La esencia predominó en los ‘outfits’ de las elecciones 2022

Las elecciones de este domingo fueron más allá de una contienda electoral, pues aunque parezca descabellado las personas se toman muy enserio sus outfits a la hora de ir a darle el voto de confianza a su candidato.

Como la moda va y viene, cada cuatro años se observan tendencias diferentes y distintas curiosidades en los diferentes puntos de votación.

En esta ocasión Kevin Utria Villanueva, de 23 años, se robó las miradas en el Ided Salvador Suárez Suárez del barrio Los Pinos, cuando apareció en la mesa 22 con un auténtico disfraz de Marimonda.

El atuendo del joven se hizo viral en redes sociales, donde algunos no entendían por qué fue vestido de esa manera y otros aplaudían su atuendo, asumiendo que era un homenaje al Carnaval de Barranquilla, que está próximo a realizarse. Lo cierto es que este comunicador social y periodista con énfasis en medios digitales de la Universidad de La Costa afirmó tener una razón más sólida para lucir de esta manera.

“Fui a las 12 del mediodía a votar y lo hice vestido de marimonda. Salí así primero por las calles y luego al punto de votación, muchos me preguntaban si iba a algún desfile, pero no (…). Tengo muchos disfraces, pude ir con cualquier otro, pero lo hice con el de Marimonda porque en su momento protestó. La Marimonda nace como una crítica por parte de los esclavos a quienes gobernaban en el año 1.800 y ellos se rebelaron contra la clase elitista de ese tiempo. Era una forma de burla y rechazos a aquellos gobernantes que no favorecían los intereses del pueblo”, expresó el también estudiante de Diseño Gráfico y Marketing Digital a EL HERALDO.

Agregó que es la primera vez que participa de unas elecciones que han sido fijadas previas a la temporada carnavalera.

“No todo es folclor, detrás de estos disfraces también hay una historia que contar”, concluyó este residente del barrio San Isidro.

Como Kevin hubo muchas más personas que se tomaron muy en serio su atuendo a la hora de ir a marcar los diferentes tarjetones. Otro de ellos fue Roberto Castillo Rodríguez, que llegó al Colegio Biffi La Salle, con una pinta colorida y un sombrero Wayuú, que sacaba a flote sus raíces guajiras.

Con una bermuda verde ‘policía’, una camisa estampada, con palmas blancas y amarillas, más unas alpargatas beige, este hombre le dio el toque final a su pinta, que llamó la atención de muchos.

“Yo vivo aquí y en Riohacha, pero las circunstancias de la vida me llevaron a votar en Barranquilla. Vine vestido así porque este es un día de fiesta, en el que vamos a enfrentar la preocupación en Colombia con entusiasmo. Es un día democrático en el que hay que mostrar las fortalezas y por eso yo muestro mis raíces de Urumita, La Guajira”, dijo el militar retirado.

