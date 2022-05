Cuatro actores en la baraja para ser el nuevo James Bond

Si los productores buscan a alguien que no le tema a lo que es ponerse en los zapatos de personajes icónicos, entonces el británico, de 39 años, aparece como una gran opción. Adquirió fama a nivel mundial interpretando a Superman en las películas El hombre de acero (2013), Batman Vs Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017) y Zack Snyder's Justice League (2021).

Por su cara de serio podría dotar al personaje de una personalidad como la que le dio Sean Connery durante muchos años. De obtener el papel, muchas mujeres en redes sociales han manifestado que sería uno de los detectives más guapos de la historia del cine.