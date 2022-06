“Con el vallenato femenino está pasando de todo”

“Yo me imagino las historias, me imagino las relaciones ajenas, lo que yo quisiera ser y todavía no lo soy. Trato de hacer ese paralelo entre lo que está escrito en los libros y lo que sentimos. Trato de dejar las canciones neutras para que las puedan dedicar tanto hombre como mujeres”.

Grabación en bloque. Karen demostró ser una artista polifacética, siendo también la productora de su disco. Con la batuta en la mano, decidió que su álbum se grabara 100 % en bloque, es decir, sin margen de error.