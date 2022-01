“Con amor propio transformé a la ‘rabona’ que habitaba en mí: Lina Tejeiro

El primer estreno criollo de este nuevo año aterriza este jueves en las salas de cine del país.

Se trata de Un rabón con corazón, una comedia romántica dirigida por Dago García que presenta la historia de Cheo Martínez (Andrés Castañeda) y Carolina Rico (Lina Tejeiro), un taxista mal humorado que odia a la humanidad, y una astuta bailarina nocturna, que terminarán enredados en un divertido cuento de amor.

Toda la diversión iniciará cuando los vecinos de Cheo, quienes buscan darle una lección, contraten a Carolina, que con sus encantos logrará que este hombre se enamoré y tenga un cambio de 180 grados.

Pero como el que se enamora pierde, no todo será color de rosa ni cuentos de hadas, todo puede cambiar y esta parejita pasará por buenos y malos momentos, y los planes de los vecinos no terminarán tal y como se tenía planeado.

EL HERALDO dialogó con Lina Tejeiro, que hace dos décadas se dio a conocer por su papel de Sammy Pava en la icónica serie Padres e Hijos, y que hoy convertida en toda una mujer reveló sus secretos de seducción y los sacrificios que está dispuesta a hacer para cambiar el lado negativo de las personas.

Lo primero que confiesa la actriz de 30 años es que por fortuna no le ha tocado un vecino mal humorado o “rabón como le decimos en Bogotá”, pero si se ha encontrado a este tipo de personas por las calles. “Rabón es ese al que le pones el direccional de tu vehículo y aun así intenta bloquearte”.

Sobre su papel de Carolina Rico, lo describe como “maravilloso” y como el alma de la cinta. “Es una chica de la vida alegre, de la vida nocturna, a la que le ponen una misión bastante divertida (…) soy muy buena seductora, en esta ‘peli’ me llené de confianza y asumí retos; por ejemplo, nunca había bailado en un tubo y tomé clases de Pole Dance durante todo el rodaje y con eso afiancé mi seducción. Cuando tenía algo de descanso le daba duro a esas clases y llegaba a la casa con la piel ardiendo, porque te toca sostenerte con tu cuerpo en el aire”.

Acerca de su interacción con Andrés Castañeda, cuenta que hubo buena química laboral y que los resultados se notan en las escenas, las cuales disfrutaron de principio a fin.

“Nunca había trabajado con él, no lo tenía en el mapa, pero es muy buen actor, disfrutamos al máximo cada escena, y en lo personal me encanta hacer comedia, esta es la primera comedia que hago para cine, si más adelante me lo proponen le diré que sí”, sostuvo Tejeiro que el año pasado participó en la serie de Netflix Chichipatos: ¡Qué chimba de Navidad!, producción que le dio las bases sólidas para debutar en la pantalla gigante.