¿Cómo mejorar las habilidades de lectura y escritura de niños del Atlántico?

“Presuponíamos bajos desempeños en relación a la eficiencia lectora, que es la capacidad de los niños de leer el mayor número de palabras por minutos; la coherencia en la redacción y en la comprensión de textos escritos, a través de la sintaxis; y también la precisión al escribir sílabas, palabras o su propio nombre, pues encontramos que muchos no lo escribían de manera correcta”, explicó la directora del proyecto Papyro, Marbel Gravini Donado, investigadora del Centro de Investigación e Innovación Social José Consuegra Higgins (CIISO) de Unisimón.

El proyecto también incluyo talleres con profesores que develaron casos de padres de familia con deficiencias de lectura y escritura, lo que impide que acompañen de manera óptima los procesos educativos de sus hijos.

Lilia Campo Ternera, directora del CIISO y del programa Ondas en el Atlántico, aseguró que el entorno familiar repercute en que se generen o no sentimientos de frustración como factor de deserción escolar y repitencia. “Venimos de pautas de comparación y los niños no son ajenos al hecho de que no puedan y que sus compañeritos o compañeritas sí”.