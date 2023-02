Colores y accesorios, las tendencias en moda masculina 2023

En lo que se refiere a accesorios, cada vez más hombres son los que se están sumando a atreverse con el brillo.

Ángela Posada, vocera de Tous para Colombia dijo que, “Las joyas y la moda en general han se han reconfigurado y se han ido alineando al ‘genderless’, es decir, sin género, por lo que cada vez más hombres están usando aretes, collares, pulsera y todo tipo de accesorios con brillo”.

Entre los detalles de los accesorios que más se están usando, Posada dijo que son, “Las formas asimétricas son sin duda las más pedidas, casi que parezca amorfo. Aquí los maxi corazones con volumen, los acabados mate y las formas abstractas”.

Sobre el tamaño de las prendas, la vocera dijo que esto depende los gustos, más delgados o pequeños para estilos sutiles, más grandes y brillantes para estilos llamativos. Un poco de esto también se ve en la nueva colección de la marca española llamada 'To love is to discover"'.