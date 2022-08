Colombia le hace frente al cáncer de piel con escritura

Viviana Barrera es una mujer de 38 años, oriunda de Medellín, quien fue detectada a inicios de septiembre de 2019 con cáncer de piel. La rápida acción en su enfermedad permitió que se pudiera actuar con rapidez.

“A mí me operaron el 12 de septiembre de ese año. Afortunadamente aún en ese momento era ‘superficial’ y pudieron hacerme la cirugía. A las muestras que sacaron le hicieron biopsia y demostraron que ya no había cáncer en mí”.

“Lo más difícil de todo el proceso fue después de la operación, pues yo tenía el lunar en la planta del pie, entonces me tocó estar un mes en cama, guardando reposo y demás. Sentí que me tocó aprender a caminar nuevamente, a mí me gusta bailar y fue una época muy compleja para mí”, agregó Barrera.

Aunque todo su proceso fue rápido, los cuidados y las precauciones siguen después de casi tres años de haber sido diagnosticada.

“A la fecha yo estoy muy bien, obviamente me cuido demasiado, sigo los controles, todas las recomendaciones, como por ejemplo protegerme del sol, cuando vaya a la playa no exponerme directamente, hasta saber qué ropa ponerme si voy a salir al sol, pero lo ideal es que no lo haga yo. Siempre uso protector solar”.

Con respecto al concurso literario, Viviana se mostró entusiasmada pues desde su percepción “tiene toda la importancia del mundo, pues ayuda a concientizar y a sensibilizar porque es un tema importante, ya que no estamos acostumbrados a que nos digan que tenemos un cáncer y eso angustia, asusta”

A Viviana Barrera le gustaría participar en ‘La piel escrita’, pues hace un tiempo con su testimonio se hicieron varias historias para concientizar y quisiera que su vivencia pueda ser una manera de hacer visible esta enfermedad.

“Me parecería chévere, porque yo creo que cuando hay una experiencia de algo vivido funciona más que simplemente decir qué es el cáncer de piel. Cuando a mí me pasó no tenía mucha información al respecto, no sabía que se llamaba melanoma, por eso es importante este tipo de estrategias”.