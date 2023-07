“El pulmón colapsó”: Claudia Bahamón confirma que está hospitalizada

Para controlar el colapso conectaron un “tubo/catéter” a la “pleura/pulmón” y esto lo tendrá “por unos días” para que salga el aire que está atrapado entre la pleura y el pulmón, con ayuda también de terapia respiratoria. Esto permitirá recuperar la capacidad del pulmón y que vuelva a funcionar correctamente, añadió.

“Por acá no hago más que rezar y agradecer la vida. Además he contado con un equipo médico maravilloso que me cuida y mantiene el dolor controlado y bueno obvio mi mamá y toda mi familia y amigos cercanos. Desde el jueves en estas, pero ya pronto saldré de la clínica y estaré regia para seguir disfrutando a plenitud la vida”, sostuvo la presentadora.